Oficial: Solskjær confirmado como treinador do Manchester United: “Os últimos meses foram uma experiência fantástica”

O herói de Camp Nou em 1999 foi contratado no dia 19 de dezembro como treinador interino para substituir José Mourinho. Ole Gunnar Solskjær convenceu a direção do Manchester United e assinou um contrato por três anos, anunciou esta manhã o clube.

“Desde que cheguei senti-me em casa neste clube especial. Foi uma honra ser jogador do Manchester United, e depois começar a minha carreira de treinador aqui”, pode ler-se no site oficial dos red devils. “Os últimos meses foram uma experiência fantástica e quero agradecer a todos os treinadores, jogadores e staff pelo trabalho desenvolvido até agora. Este é o trabalho que sempre sonhei e estou para lá de entusiasmado por ter a oportunidade de liderar o clube a longo prazo e espero continuar o sucesso que os nossos fantásticos adeptos merecem.”

O patrão Ed Woodward diz que se trata da pessoa certa para o cargo. "Desde que chegou como treinador interino, em dezembro, os resultados falam por si. Mais do que resultados e exibições, Ole trouxe muita experiência, tanto como jogador como treinador, juntando o desejo de dar aos jovens futebolistas oportunidades e o entendimento profundo da cultura do clube. Isto tudo significa que ele é a pessoa certa para pegar no Manchester United daqui para a frente."

O treinador não começou nada mal esta aventura: 14 vitórias e dois empates em 19 jogos, sendo que ainda conseguiu um apuramento improvável para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de perder 2-0 com o PSG na primeira mão.

O ex-futebolista jogou em Old Trafford entre 1996 e 2007, marcando 126 golos em 366 jogos.