Pai de Moise Kean pediu tratores à Juventus para o filho continuar na equipa

Há tratores ou não há tratores? Biorou Jean Kean, pai de Moise Kean, revelou uma promessa que a Juventus alegadamente lhe fez, mas que continua sem ser cumprida.

Em entrevista à Rai Radio 1, o pai do internacional italiano que se estreou recentemente pela seleção disse que a Juventus ainda não lhe deu os tratores prometidos, quando a mãe queria que o filho fosse com ela para a Inglaterra. Segundo Biorou, a Juventus pediu-lhe ajuda para manter Kean na equipa.

“A Juventus já não me dá bilhetes para os jogos e também não me deu os dois tratores que prometeu. A mãe dele queria levá-lo para a Inglaterra, mas eu convenci-a a deixá-lo em Itália para poder continuar na Juventus. Em troca eu pedi dois tratores, mas eles ainda não me deram nada”, explicou.

Depois da entrevista ser divulgada, Moise Kean usou a sua conta do Instagram para contrariar o progenitor. “Tratores? Não sei do que é que estás a falar. Se sou o homem que sou hoje, agradeço única e exclusivamente à minha mãe. Com isto, penso que está tudo dito. Nunca se esqueçam de quem vos dá comida para comer”, finalizou o avançado de 19 anos da Juventus.