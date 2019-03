Messi não mordeu a língua: “As pessoas compram tudo o que se diz e depois o meu filho pergunta-me porque não gostam de mim na Argentina”

Esta sexta-feira ficou a saber-se quais são os três melhores golos da história para os adeptos do Barcelona. Nessa lista que já se imaginava divina estavam nomes como Johan Cruijff, Ronaldo, Laudrup, Stoichkov, Romário, Rivaldo e Ronaldinho. E Messi, claro, que arrebanhou os três lugares do pódio.

A trilogia começa com aquele golo ao Real Madrid, nas meias-finais da Liga dos Campeões, em 2011. Depois, vem a correria pela direita contra o Athletic Bilbao. E a seguir o tal golaço ao Getafe, em que vestiu o pé esquerdo e a alma de Diego e deixou tudo para trás.

O futebolista concorda parcialmente. Os golos preferidos de Messi foram, sim senhor, aquele contra o Real Madrid e ainda o cabeceamento contra o Manchester United, na final da Champions em 2009, a primeira da era Guardiola.

Mas o destaque do dia foi outro. No dia em que Messi ficou a saber, talvez porque a fresca memória é a melhor amiga nestas andanças, que tem os três melhores golos da história blaugrana, deu uma entrevista a uma rádio e falou do momento da seleção, depois de mais uma desilusão (derrota contra a Venezuela). E não mordeu a língua.

“A eliminação no Mundial foi um dos golpes mais duros que tive”, admitiu à rádio Club Octubre 94.7, aqui citado pelo “La Nación”. “Eu quero ganhar algo com a seleção, vou continuar a tentá-lo e vou jogar todas as coisas importantes. Muita gente disse para não o fazer, para não voltar a sofrer. O meu filho Thiago, de seis anos, perguntou-me porque é que me matavam na Argentina. Ele está sempre a ver vídeos no YouTube e pergunta-me porque não gostam de mim. Tenho de passar por essas coisas, mas não me interessa.”

Gonzalo Arroyo Moreno

E continuou: “As pessoas compram tudo o que se diz e depois sou eu o filho da puta e pensam que eu controlo a federação. (...) Quem sofre mais é a minha família. Disseram-se muitas mentiras. Todos os dias dizem mentiras novas. Esta seleção foi maltratada durante dez anos. Este grupo não vendeu fumo, não diz que ama a seleção a todo a hora. (...) Fizemos muito pela equipa, somos jogadores profissionais. Senão não teria ido mais, teria ficado em casa a desfrutar dos meus filhos. Eu demonstro o meu carinho à seleção à minha maneira.”

O canhoto argentino nega a ideia do “grupo de amigos”, mostrou-se aborrecido por ser insinuado que ele escolhe jogadores e treinadores. “Escuto essas coisas más e fica difícil desfrutar do ambiente.” Impressiona-o a "tranquilidade" com que se mente.

Uma vitória no Campeonato do Mundo em 2014, no qual a Argentina chegou à final e caiu com golo de Gotze, podia ter mudado a história desta geração, garante. “Teria sido diferente. Perdemos por detalhes. Depois vieram as confusões e a forma como a imprensa manejou tudo podia ter sido diferente. Reconheço: fechámo-nos e não demos bola a ninguém porque estávamos magoados. Tínhamos de procurar a paz e harmonia com o jornalismo. A seleção argentina está acima de tudo.”