Quando Harry encontra Brady

Quando era miúdo ninguém lhe dava muita bola. No sentido figurado e, provavelmente, literal. O Arsenal despachou-o quando ainda apenas suspirava pela adolescência - era “gordinho e não muito atlético”, admitiu um ex-diretor da academia. Com a camisola do Watford, o sucesso foi semelhante. Mas, então, o Tottenham entrou na vida de Harry e Harry entrou na vida do Tottenham quando o rapaz tinha 11 anos.

Só que o percurso do capitão da seleção inglesa no último Campeonato do Mundo não foi fácil. Resolvida a questão da formação, seguiram-se empréstimos a Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester. Foi nessa encruzilhada de reticências no futebol profissional (e depois ascenção) que Kane observou a solidificação do papel do Tottenham na Premier League:

2008/09: 8.º

2009/10: 4.º

2010/11: 5.º

2011/12: 4.º

2012/13: 5.º

2013/14: 6.º

2014/15: 5.º

2015/16: 3.º

2016/17: 2.º

2017/18: 3.º

O avançado-que-já-não-é-um-mero-ponta-de-lança foi ganhando espaço na equipa principal a partir de 2013/14, mas nunca foi uma opção séria para André Villas-Boas; Roberto Soldado era o preferido do batalhão.

Tim Sherwood, que substituiu o treinador português depois do zero-cinco caseiro vs. Liverpool, também não era muito fã de Kane; Soldado, Emmanuel Adebayor e Jermain Defoe continuavam a ganhar a corrida.

Kane, longe de saber o sabor do estrelato, vestia a camisola 37, aquele tipo de número que sugere pouca influência numa equipa de futebol. O futuro avançado da seleção inglesa jogava poucos minutos (14 presenças, 3 golos), mas somava cada vez mais viagens ao banco de suplentes.

Estava para acontecer.

O londrino nunca desconfiou dele próprio e continuou a pedalar. Na época seguinte, com 21 anos, já vestiu o 18. Os números falam. E a bola também: 21 golos na Premier League. E começou a lenda.

“Claro que queremos continuar para o próximo nível e ganhar a Premier League e [outros] troféus”, disse em entrevista à ESPN. "Mas, estarmos constantemente a superar essas equipas que ficaram sempre acima de nós, demonstra que estamos num bom lugar. (...) Fizemos tanto em tão pouco tempo.”

E não haverá a tendência para mudar de clube, com fome de vitórias? “Eu sempre disse que, desde que o clube continue a avançar na direção certa e a mostrar a ambição certa, eu quero fazer parte da viagem”, garante.

“Tom Brady foi uma grande inspiração”

Quem o vê jogar, nem imagina a quantidade de pontos de interrogação na caminhada do jogador de 25 anos. “O meu objetivo sempre foram os spurs e jogar com eles na Premier League. Desde os tempos em que tinha 14, 15 anos e comecei a ficar melhor e melhor, percebi que era um objetivo possível. Houve tempos em que parecia improvável, mas foi sempre esse o foco.” Agora é o dono da camisola 10 no clube.

Uma das inspirações é Tom Brady, o quarterback genial da NFL que qualquer dia não tem dedos para tantos anéis. “Comecei a vê-lo no YouTube. Tivemos um trajeto semelhante, a ser questionados quando éramos jovens. Talvez não fôssemos os melhores atletas como miúdos. Ele foi uma grande inspiração. Não foram muitas pessoas que pensavam que ele seria tão bom e transformou-se no melhor de sempre. Deu-me a energia para dizer ‘olhem, tudo é possível’. Se tens essa crença em ti, foco e fome, podes fazê-lo.”

O futebolista esteve no último Super Bowl e acabou por festejar mais um título para os Patriots de Brady. Harry Kane, apaixonado pelos Estados Unidos e Tom Brady, quer experimentar aquele desporto daqui a 10 ou 12 anos, imitando assim o que Clive Allen, um ex-avançado do Tottenham, fez nos anos 90. “É real. Eu quero definitivamente tentar”, anunciou na ESPN.

A posição seria a de kicker, aquele sniper que coloca a bola longe ou no lugar certo.

E lança a questão: “Se jogares na Premier League e num Campeonato do Mundo e depois na NFL, és considerado uma dos melhores desportistas de sempre?”.