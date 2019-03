Treinador do Southampton desliga Wi-Fi do hotel para evitar videojogos

Atualmente em 16º lugar no campeonato inglês e lutando para continuar na prova, o Southampton - ou melhor, o treinador Ralph Hasenhuttl - resolveu desligar o Wi-Fi no hotel onde os jogadores se concentram antes dos jogos, para evitar que eles fiquem a jogar videojogos até tarde. "Há jogadores que se viciam nisso e temos de protegê-los", explicou.

O treinador citou o exemplo do RB Leipzig, clube alemão que ele orientou antes de desembarcar em Inglaterra. “Fiz isso na minha última equipa. Também tivemos problemas com os jogadores que jogavam até as três da manhã antes dos encontros. Tens de protegê-los, porque não é um problema pequeno. E protegê-los significa ajudá-los e não deixá-los horas e horas agarrados aos videojogos. Bloquear o acesso ao Wi-Fi no hotel, por exemplo, à noite, foi uma das soluções encontradas”, explicou o treinador austríaco, citado pela BBC.

Hasenhuttl tem 51 anos chegou esta temporada, já em dezembro de 2018, a Inglaterra depois de construir toda sua carreira na Alemanha, no controlo de equipas como Aalen, Ingolstadt e Leipizg. O treinador diz que ainda não teve contacto direto com jogadores viciados - esta semana, o jornal inglês "The Sun" revelou que um jogador inglês de topo era viciado no jogo Fortnite - mas garante que mais vale prevenir. "Estou sempre em contacto com o meu capitão e com alguns jogadores para saber o que se passar e falar sobre eles", assegurou.