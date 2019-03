Liverpool vence Tottenham ao minuto 90 e reassume liderança da Premier League

O Liverpool venceu hoje na receção ao Tottenham por 2-1, na 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol, mantendo a liderança da prova, mas os 'deuses da fortuna' estiveram com a equipa do técnico alemão Jurgen Klopp.

O Tottenham, que esteve a perder desde o minuto 16, devido ao golo do avançado brasileiro do Liverpool Roberto Firmino, empatou a partida aos 70 minutos pelo compatriota Lucas e dispôs de várias oportunidades para fazer o segundo golo, quando a equipa da casa também o procurava, abrindo espaços no seu meio-campo para os contra-ataques da formação londrina.

Após ter desperdiçado três grandes oportunidades para marcar o segundo golo, em lances de contra-ataque, o Tottenham acabou por sair derrotado devido a um lance infeliz do internacional belga Toby Alderweireld, que introduziu a bola na própria baliza aos 90 minutos, ao tentar retirá-la sobre a linha de golo, na sequência de um cabeceamento do egípcio Mohamed Salah.

Com este triunfo, o Liverpool retomou a liderança, provisoriamente perdida para o Manchester City, com 79 pontos, seguido da equipa de Pep Guardiola, com 77, do Tottenham e do Manchester United, ambos com 61, terceiro e quarto classificados, enquanto Arsenal e Chelsea, ambos com 60, são quinto e sexto classificados.

O Manchester City tem menos um jogo do que o Liverpool, que será disputado em 24 de abril, frente ao Manchester United, em Old Trafford, correspondente à 31ª jornada.

No outro jogo de hoje da Premier League, o Chelsea foi ao País de Gales vencer por 2-1, mas esteve a perder desde o início da segunda parte, quando o médio espanhol Victor Camarasa abriu o marcador, aos 46 minutos, dando a volta na fase final da partida, com golos de Azpilicueta e Loftus-Cheek, aos 84 e 90+1.