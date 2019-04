Zidane pôs o filho a jogar no Real: “Não quero dizer nada como pai, quando chegar a casa já se vê”

Os espanhóis rapidamente trataram de lembrar Johan Cruijff, o semideus de Barcelona que colocou Jordi, o filho, num lugar onde quase todos duvidavam merecer estar. O holandês ainda fez muitos jogos pelo Barça antes de se mudar para o Manchester United.

Getty Images

Este domingo foi a vez de Zinedine Zidane colocar em campo Luca Zidane, o terceiro guarda-redes que também é seu filho. As redes sociais trataram de, durante o jogo, partilhar e disseminar um golo sofrido de maneira infeliz por Luca… na Youth League, numa outra época qualquer, enganando alguns internautas.

O Real Madrid esteve a perder e acabou por ganhar (3-2), com um golaço de Karim Benzema.

Pedro Castillo

No final, Zizou explicou-se. “Fico contente por ele, pela sua estreia no Santiago Bernabéu com vitória, mas Lucas é o terceiro guarda-redes”, começou por dizer. “Thibaut [Courtois] estava mal, eu queria dar descanso a Keylor [Navas] e dei a oportunidade ao Luca e saiu-se bem.”

O treinador e pai lembrou que o guarda-redes e filho só não passou os primeiros quatro anos da sua vida no Real Madrid. “Tem caráter, personalidade, não sente a pressão do Bernabéu e eu gosto disso. Não quero dizer nada como pai, quando chegar a casa já se vê. Está há 16 anos nas categorias inferiores do Madrid e isso quer dizer muito.”

Luca tem 20 anos.