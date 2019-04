A transparência do futebol inglês: decisões revertidas pelo VAR nas meias-finais da Taça serão mostradas em ecrã gigante

Em Portugal, os dias seguintes aos jogos dos três grandes são passados a estudar lances duvidosos, com recurso a uma miríade de especialistas, meios técnicos, repetições em câmara lenta e imagens ampliadas. Imagine se a discussão começasse ainda em pleno estádio, com o lance a ser mostrado nos ecrãs gigantes. Pois bem, é exatamente isto que a Federação inglesa de futebol quer pôr em prática nas meias-finais da Taça de Inglaterra, que se vão disputar no Estádio de Wembley, este fim de semana.

O Manchester City-Brighton (sábado, 17h30, com transmissão na SportTV 2), e o Watford-Wolverhampton (domingo, 16h00, SportTV 3). contarão com videoárbitro, bem como com a tecnologia de linha de golo, e as imagens das decisões revertidas pelo videoárbitro (VAR) serão mostradas nos ecrãs durante os jogos. O objetivo não é, pois claro, lançar a confusão, mas precisamente o contrário: clareza absoluta.

“Este fim de semana, se uma decisão for anulada pelo VAR, iremos mostrar os grafismos do VAR [que indicam qual foi a decisão do árbitro] no ecrã gigante. Isto será confirmado com as imagens que irão demonstrar a razão pela qual a decisão foi revertida.“Acreditamos que a medida ajudará a trazer clareza e transparência aos adeptos que estão no estádio”, revelou o diretor das relações para o futebol da Federação inglesa, Andy Ambler.

A Taça de Inglaterra tem sido usada em Inglaterra, desde janeiro de 2018, para testar o VAR, isto antes do sistema chegar à Premier League, na próxima temporada. O sistema será igualmente aplicado à final da Taça, agendada para 17 de maio.

Será isto um VAR à britânica? É verdade que, no Campeonato do Mundo da Rússia, em 2018, as decisões foram mostradas em ecrã gigante, mas a UEFA, por exemplo, tem-se mostrado bastante conservadora em relação às imagens que os estádios, que dispõem cada vez de ecrãs com maior resolução, podem mostrar. O argumento utilizado tem sido sempre o de que as imagens poderão provocar problemas entre os adeptos.

No regulamento da Liga dos Campeões para 2018/19 há um artigo destinado aos ecrãs, o 35. E aí, no ponto 1, alínea b, pode ler-se que as imagens estão proibidas se forem consideradas “controversas”, tendo em conta o seu potencial para “encorajar ou incitar qualquer tipo de desacatos nas bancadas”.

No regulamento de competições da Liga Portugal também há um artigo, o 96, que aborda este tema. Na alínea c, é estipulado que as imagens em ecrãs gigantes “devem respeitar apenas e somente a aspetos positivos do jogo” e que “não se podem transmitir quaisquer incidentes controversos e negativos, incluindo atos de qualquer jogador ou oficial, que possam incitar negativamente os espectadores ou provocar o descrédito do jogo”. Na Taça de Inglaterra, decidiu-se que mostrar as imagens que sustentam a decisão só pode contribuir para a transparência da competição.