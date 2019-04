Vítor Pereira vai continuar na China, para já, mas... “Gostava muito de treinar em Inglaterra, mas também regressar a Portugal”

Vítor Pereira, o primeiro treinador português a conquistar o título de campeão de futebol na China, pelo Shangai, disse hoje que vai continuar naquele país asiático, "onde há ainda muito para ganhar"."Fomos campeões, mas há outros desafios e outras coisas para ganhar, como a Liga dos Campeões Asiáticos, não sendo, contudo, uma tarefa fácil", reconheceu o técnico que hoje participou no Fórum dos treinadores que decorre em Portimão, no Algarve.

O antigo treinador do FC Porto, de 50 anos, sagrou-se na época passada campeão na China, interrompendo a hegemonia do heptacampeão Guangzhou Evergrande, disse aos jornalistas que a sua permanência no campeonato chinês "passa também por dar maior qualidade e criar desafios à equipa, porque isso é sentir que se está a criar alguma coisa nova".

Vítor Pereira considerou que "não foi fácil e tratou-se de um grande desafio, chegar à China e quebrar a hegemonia do Guangzhou, clube que está organizado há muitos anos para ganhar, com sete títulos consecutivos"."Em Portugal não temos bem a noção do que é chegar e quebrar a hegemonia, mas fomos capazes de sermos mais fortes, mais consistentes e mais regulares. Foi um dos grandes títulos da minha carreira", sublinhou.

O treinador disse que, embora ainda existam muitos desafios e muitas coisas para ganhar na China, "gostava muito de treinar em Inglaterra, mas também regressar a Portugal, porque pesam muito as questões familiares"."Sinceramente não estava nos meus planos regressar tão cedo, mas pesa um bocadinho a questão familiar e tenho sempre que equacionar regressar um dia o regresso. Se voltar, vou para um projeto que seja bom para mim e que as pessoas sintam que sou o treinador indicado, pois a minha paixão é o futebol", destacou.

O treinador continua a assistir aos jogos da Primeira Liga

Vítor Pereira disse ainda que tem acompanhado os melhores jogos da liga portuguesa, "campeonato que está ao rubro, apesar de se ter pensado que estava resolvido"."Por isso, é que é preciso às vezes esperar pelos dez jogos finais para perceber quem é que está posicionado para ganhar um campeonato, porque o mesmo não se ganha a meio da época e não se deve antecipar campeões", recordou.

Na opinião do treinador, o título deverá ser decidido entre Benfica e FC Porto, mas a equipa que tiver mais personalidade e tiver capacidade para lidar com o plano emocional e impor o seu plano de jogo "levará vantagem".

Vítor Pereira, que segue hoje para a China, foi um dos treinadores que interveio esta manhã no painel "Novos desafios no treino de alto rendimento", no Fórum da Associação Nacional dos Treinadores Portugueses (ANTP), juntamente com os técnicos Domingos Paciência, Carlos Carvalhal e Joel Rocha, este último treinador de futsal.