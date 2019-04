Messi e Barcelona: amigos para ‘siempre’

O presidente do FC Barcelona manifestou esta sexta-feira a intenção de oferecer um contrato vitalício a Lionel Messi, vinculado aos catalães até 2021, revelando que iniciará conversações com o futebolista internacional argentino na próxima temporada.

"Messi mostra em cada partida que é o melhor jogador do mundo. Queremos renovar com ele porque é homem de um só clube e a relação com o Barcelona vai perdurar para sempre. Às vezes uso o exemplo do Pelé, que jogou sempre no Santos. Queremos o Messi para sempre no Barcelona, seja como jogador ou em outras funções", assinalou Josep Maria Bartomeu, em entrevista à estação televisiva norte-americana ESPN.

Messi terá 34 anos quando terminar o contrato com o emblema 'blaugrana', mas o presidente do campeão espanhol preferiu desvalorizar a idade do avançado, que esta temporada já concretizou 42 golos, em todas as competições.

"Apesar de ainda faltarem mais dois anos de contrato, trata-se de um jogador jovem, que está sempre a inovar o jogo. Acredito que Messi ainda terá muitos anos pela frente. Ainda é cedo, mas no próximo ano vamos ter de falar com ele para que possa continuar por muito tempo no clube. Queremos que tenha uma carreira muito longa, para podermos continuar a desfrutar do seu futebol", afiançou.

Caso renove em 2021, o dono da camisola '10', cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, assinará o nono contrato com o FC Barcelona, depois de ter fixado uma cláusula de rescisão na ordem dos 700 milhões de euros em novembro de 2017.

Lionel Messi, de 31 anos, é um dos jogadores mais emblemáticos dos catalães, com um total de 594 golos em 676 jogos e um palmarés de 32 troféus conquistados.