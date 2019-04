Porque foi Diego Costa expulso? Um relatório de insultos, puxões e profilaxia

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid, o título catalão tornou-se uma mera formalidade, mas o jogo teve uma história lateral a envolver um dos protagonistas mais polémicos do futebol internacional: Diego Costa. Ou da Silva Costa, Diego, como consta no relatório do árbitro que o jornal "AS" reproduz este domingo.

"Ao minuto 28, o jogador (19) da Silva Costa, Diego foi expulso pela razão seguinte: dirigiu-se a mim nos seguintes termos: "A P**** da tua mãe! A p*** que te pariu". Mais: depois de ter sido expulso, Diego Costa, "ainda no terreno de jogo, agarrou-me pelo braço duas vezes para me impedir de mostrar o amarelo a dois companheiros".

Por outro lado, escreve o jornal "AS", Diego Costa teve de ser segurado por companheiros e até adversários. "Acalma-te, ainda vais levar quatro jogos", terá dito Piqué, central do Barcelona.

Diego, que é hispano-brasileiro, representa a antiga fúria espanhola como ninguém.