Danny, Drinkwater? Mais ou menos

O jogador Danny Drinkwater foi preso na manhã de segunda-feira por ter batido contra um carro, enquanto estava embriagado, depois de sair de uma festa às 10h30. O médio de 29 anos teve o acidente na vila de Mere, em Cheshire, perto de Knutsford, diz a polícia local.

De acordo com a imprensa britânica, o jogador seguia no seu Range Rover com uma conhecida advogada de 34 anos, Beth Mantel. Danny bateu contra um Skoda, onde seguia a condutora Emma Brown, de 30 anos. Os três envolvidos no acidente tiveram apenas ferimentos ligeiros.

Segundo a polícia de Cheshire, Danny Drinkwater foi preso pouco depois das 12h30. O jogador acabou por sair da prisão depois de ter pago a fiança, mas vai ter de se apresentar no Tribunal de Magistrados de Stockport, a 13 de Maio.

No mesmo dia do acidente, o Chelsea ia ter um jogo em casa frente ao West Ham, que os blues acabaram por vencer por 2-0 com um bis de Hazard.

Danny Drinkwater chegou ao Chelsea na época de 2017/18, depois de ter sido transferido pelo Leicester City no valor de cerca de 40 milhões de euros. O Leicester que se sagrou campeão inglês na época de 2015/16, com o médio na equipa a fazer 37 jogos e a marcar três golos.

Nesta época, Danny jogou apenas 30 minutos, na segunda-parte, com a camisola dos blues, na Supertaça de Inglaterra frente ao Manchester City. O clube londrino acabou por perder por 2-0, desta vez com um bis de Aguero. Danny Drinkwater não joga desde 5 de agosto de 2018.