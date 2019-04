O castigo a Diego Costa é pesado, mas houve um português que o superou por dois jogos

Já é conhecida a decisão do Comité de Competição da Federação espanhola: Diego Costa não vai jogar mais esta época, e isso deve-se aos oito jogos de suspensão que apanhou como castigo no clássico entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. O jogador foi expulso aos 28 minutos de jogo por ter insultado o árbitro Gil Manzano, com a autoridade máxima dentro do campo a mostrar-lhe um vermelho directo; o Atlético ficou reduzido a dez na primeira hora de jogo e veio a perder por 2-0 com golos de Suárez (85') e Messi (86'). Além disso, Diego apanhou uma multa de 1.400 euros.

Diego Costa pode ter apanhado um grande castigo...

Mas não é caso único, e como ele há mais. Ora vejamos, Pepe, atual jogador do Futebol Clube do Porto e respectiva seleção nacional, já apanhou um castigo ainda mais pesado na Liga Espanhola, na época de 2009/10. Na altura era jogador do Real Madrid e foi punido com dez jogos pela agressão ao médio Javier Casquero, que jogava no Getafe.

E como Pepe há outros jogadores punidos, nomeadamente um conhecido companheiro de seleção (e que também já partilharam o mesmo clube): Cristiano Ronaldo. CR7 já levou cinco jogos de castigo enquanto era jogador do Real Madrid, por empurrar o árbitro, De Burgos Bengoetxea, durante um clássico entre Barcelona e Real Madrid, na época de 2017/18.

Outro jogador penalizado com (também) cinco jogos de suspensão foi Marko Livaja, na época de 2016/17, quando estava no Las Palmas. O agora jogador do AEK Atenas viu um cartão vermelho directo depois de "chutar a bola com força excessiva" a Marcos Llorente, jogador do Alavés na altura. Quando foi pedir explicações ao árbitro, Martínez Munuera, acabou por lhe dar um toque no ombro... Não jogou mais o resto da época.

E os treinadores

Tal como jogadores, também um treinador já recebeu tantos jogos de castigo como Diego Costa. É outro Diego, mas desta vez é Diego Simeone, atual treinador do Atlético de Madrid. Recebeu dois cartões amarelos e respectivo vermelho, os dois por protestar as decisões do árbitro, Fernández Borbalán. Foi no verão de 2014 num jogo contra o Real Madrid para a Supertaça de Espanha. O primeiro amarelo foi por aplaudir a equipa de arbitragem, e o segundo por ficar no terreno de jogo a assistir à partida, e não se dirigir aos balneários como estipulado. O treinador argentino, desde que chegou ao Atlético em 2011, já sofreu um total de seis expulsões, com vinte jogos de castigo.

Diego Costa vai ter de pagar uma multa no valor de 6.010 euros, e o clube de Madrid, por sua vez, foi multado em 2.800 euros. O Atlético de Madrid já apresentou junto da entidade reguladora o recurso para reduzir a sanção do jogador. Caso não consiga, a equipa de Diego Simeone não irá contar com o avançado de 30 anos, que já fez 21 jogos esta temporada, e tem cinco golos marcados.