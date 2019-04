“Vocês vão-se rir mas o hino da Champions vai tocar em Andorra”

Nos últimos dias de 2018, o homem que muitos imaginam que um dia será o presidente do Barcelona comprou o FC Andorra. Gerard Piqué quer levar a equipa da Primeira Divisão Regional da Catalunha à Liga dos Campeões, revelou esta sexta-feira, na apresentação do projeto.

“As pessoas que me conhecem sabem que sou muito ambicioso e, agora vão-se rir, mas digo sempre que tocará o hino da Champions em Andorra. Dá-me muita ilusión, deixaremos lá a pele”, garantiu, aqui citado pelo “As”.

Piqué é proprietário da Kosmos, a empresa que adquiriu o FC Andorra e apresentou esta tarde o novo patrocinador e a camisola oficial. O central do Barça, castigado para o próximo jogo (vs. Huesca), aproveitou esta janela de tempo para dar forma ao novo projeto.

O objetivo está delineado: jogar a Liga dos Campeões, algo “que hoje se vê como uma utopia”, admite Piqué. Para tal acontecer, o catalão conta com os treinadores Albert Jorquera e Gabri. “Vão ajudar-nos a crescer. Conheço o Gabri há muito tempo e coincidi no Barça com o Jorquera. Acrescentam valor.”

Lionel Messi e Cesc Fàbregas vão estar envolvidos no projeto, revelou ainda. Mas o defesa catalão promete, para o futuro, outros nomes importantes para integrar esta aventura.