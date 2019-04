Dar uns toques no paraíso e ser convocado para a seleção aos 49 anos

Imaginemos. Depois de um belo peixe grelhado e de uma limonada, entre amigos e num qualquer terraço com vista para a praia de Odeceixe, decidimos repousar aquele gentil repasto com uma sesta. A seguir, quando o sol já dava trégua, descemos ao areal para uma jogatana. Já se conhecem todos de cor. Um não está para ali virado, outro tem um toque de bola divino, outro vive para dar cuecas, há sempre aquele que molha a sopa e o guarda-redes que dá ares de ser capaz de defender até debaixo do arco-íris. A coisa culmina com umas cervejas ao fim de tarde, enquanto o sol perde altitude.

Continuemos a imaginar. Uns dias depois daquela tarde, um singelo guião muito típico de um dia de verão, toca o telefone de um deles:

- Olá, boa tarde. Daqui fala Fernando Santos. O nosso terceiro guarda-redes sofreu uma lesão no ombro e não pode viajar com a equipa. Queria saber se quer alinhar contra a Eslováquia...

Foi mais ou menos isto que aconteceu a Martin Smith, um canalizador de 49 anos. O britânico trabalha na ilha privada de Mosquito, nas Caraíbas, que pertence a Sir Richard Branson, e terá feito um brilharete numa baliza, conta a BBC. O selecionador das Ilhas Virgens Britânicas, um país perto de Porto Rico, terá visto ou alguém lhe disse e ele decidiu convocar Smith.

“Demorei 12 segundos a dizer sim”, revelou à estação britânica. Este guarda-redes, que jogou em divisões inferiores em Suffolk, no Reino Unido, esteve no banco contra Ilhas Turcas e Caicos (2-2) e Bonaire (1-2), há três semanas, para a qualificação da Liga das Nações da Concacaf. Ben Chapman, guarda-redes do Leek Town, foi o titular.

“Eu desfrutei, não jogava há 15 ou 20 anos”, desabafou à BBC. Se Smith tivesse entrado, ter-se-ia transformado no segundo jogador mais velho da história a atuar por uma seleção. George Weah ainda está sentado no trono da sabedoria, depois de ter jogado contra a Nigéria, em setembro, com 51 anos e 345 dias.

Falta referir que, para jogar pela seleção das Ilhas Virgens Britânicas, basta viver lá para ser considerado britânico ou então deter passaporte com o carimbo do Reino Unido (será necessário confirmar o local de residência).

Depois de trabalhar em Espanha, França e Estados Unidos, Smith mudou-se para as Bahamas. Há três anos, mais coisa menos coisa, foi contratado como supervisor da canalização da ilha privada de Branson.

A glória aterrou nas suas luvas ao acaso. “Ainda me estou a beliscar por ter estado envolvido numa equipa de futebol internacional."