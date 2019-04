Diego: golos, expulsões, fraudes?

A justiça espanhola está a investigar uma denúncia da Autoridade Tributária contra o futebolista Diego Costa, avançado do Atlético de Madrid, por alegada fraude fiscal no valor de 1,1 milhões de euros.

A informação, avançada pelo jornal El Mundo e confirmada pela agência noticiosa Efe, refere que a denúncia contra o internacional espanhol, de ascendência brasileira, foi apresentada há 10 dias, estando as autoridades judiciais a decidir se avançam, ou não, com uma acusação.

Em causa, está, de acordo com o El Mundo, uma verba de 1.117.272 euros referente ao ano de 2014, quando o jogador, de 30 anos, se transferiu do Atlético de Madrid para os ingleses do Chelsea, do qual saiu em 2017, para regressar ao clube da capital espanhola.