Paris Saint-Germain volta a falhar o título. E a culpa é de dois jogadores bem conhecidos dos portugueses

À terceira ainda não foi de vez para o PSG que voltou a desiludir e a não conseguir confirmar o há muito esperado título francês. Depois do empate com o Estrasburgo e da derrota com o Lille, os parisienses voltaram a perder, desta vez com o Nantes, por 3-2, quando lhes bastava um empate para festejar.

Os heróis da equipa da casa foram, curiosamente, jogadores bem conhecidos dos portugueses. Já depois de Dani Alves abrir o marcador aos 19’ com um grande remate, Diego Carlos, ex-FC Porto e Estoril marcou aos 22’ na sequência de um canto. Waris, também antigo jogador do FC Porto, levou o Nantes em vantagem ao intervalo, com um golo aos 44’.

Na 2.ª parte, Diego Carlos bisou aos 52’ e foi já no desespero que o PSG faria o 3-2, pelo jovem Guclu, aos 89’.

O PSG continua assim a apenas um ponto do título, que pode surgir no próximo domingo, caso a equipa de Paris pontue frente ao Mónaco de Leonardo Jardim.