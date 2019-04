As confissões de Higuaín: "Refugiava-me em casa porque tinha medo de sair à rua. Não podemos sair descansados?"

Não é fácil ser futebolista, garante Gonzalo Higuaín. O internacional argentino de 31 anos confessou, em entrevista a um programa da ESPN, que já passou momentos de muita tristeza devido ao futebol, não só por estar longe da família, mas também pelas críticas mais duras dos adeptos.

"Arrependi-me de me refugiar em casa e de não sair à rua por medo do que me poderiam dizer as pessoas. Esse é um dos arrependimentos da minha vida. Há gente que faz tanto mal aos outros e sai sem vergonha à rua, e nós, que não matámos ninguém, que só praticamos um desporto, não podemos sair descansados?", questionou o jogador do Chelsea.

"Toda a gente diz 'ah, com o dinheiro que ganham...', mas não se compram amigos. Há 14 anos que passo os aniversários e as festas com pessoas diferentes. Quero ver a minha mãe e tenho de apanhar um avião durante 15 horas. Claro que posso pagar o bilhete, mas não está aqui a 10 minutos. As pessoas não sabem isso. Só querem que marques golos, porque é para isso que te pagam. Julgam-nos apenas por isso: se a metemos lá dentro ou não", desabafou.

O internacional argentino acrescentou que, atualmente, já sabe relativizar toda essa pressão. "Parece-me exagerado mas já estou curado disso", afirmou. "Estou numa etapa da minha vida em que não me doi nada. Mas sofri. Mesmo que não entres nas redes sociais, as coisas chegam-te na mesma. Joguei nas maiores ligas, nas melhores equipas, três Mundiais e a Copa América. Aos cinco anos não imaginava nem 10% disto e consegui-o. Para que me vou preocupar com aquilo que dizem?"