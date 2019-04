Valdiram, ex-Belenenses, encontrado morto nas ruas de São Paulo. Tinha 36 anos

Valdiram, antigo jogador do Belenenses na época 2003-04 (23 jogos no campeonato, 5 como titular, dois golos), foi encontrado morto em São Paulo, apresentado vários sinais de espancamento, segundo notícias do Brasil.

O avançado, cujo ponto alto da carreira aconteceu ao serviço do Vasco da Gama, há muito que dormia na rua, mergulhado em vários vícios - drogas, sexo, álcool. Em fevereiro do ano passado, a Globoesporte encontrou-o a viver numa marquise de um restaurante.

Uma vida destruída

A carreira e a vida de Valdiram estiveram sempre ligadas a polémicas. Quando esteve no Belenenses, por exemplo, levou um processo disciplinar e ficou proibido de entrar nas instalações do clube por alegada tentativa de violação de ma jovem de 21 anos. Depois, no Vasco da Gama, foi expulso da equipa pelo treinador Renato Gaúcho ao chegar alcoolizado para um treino que antecedia a segunda-mão da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A partir daí, Valdiram entrou numa espiral que o deixou sem família e sem casa. Depois da reportagem da Globoesporte, o Vasco da Gama ainda o internou numa clínica psiquiátrica, onde esteve quatro meses e de onde saiu novamente para as ruas.

Este é o comunicado do Vasco da Gama:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica, com pesar, o falecimento do ex-atacante do Clube Valdiram. Ele tinha 36 anos. Seu corpo foi identificado neste sábado (20/04), em São Paulo. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Valdiram chegou ao Vasco em 2006 contratado junto ao Esportivo (RS). Logo se destacou, tendo terminado como artilheiro da Copa do Brasil daquele ano, quando o Gigante da Colina terminou com o vice-campeonato. Sua passagem por São Januário se encerrou em 2007.

Em fevereiro de 2018, ao tomar conhecimento de que Valdiram vinha dormindo na rua, após dar como vencida uma batalha contra as drogas e o alcoolismo, o Clube conseguiu junto a uma conceituada clínica médica do Rio de Janeiro que o ex-jogador pudesse se tratar gratuitamente e retomar a vida. Valdiram ficou internado durante quatro meses, deixando a clínica no dia 23 de junho."