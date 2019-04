Babunski & Babunski. “Às vezes o futebol produz milagres. Amo-te, irmão”

David, depois de uma década na La Masia, jogava na terceira divisão com a camisola do Barça B (estava prestes a saltar para o Estrela Vermelha); Dorian, um avançado formado no Real Madrid, sentia a dureza do mesmo escalão, com as cores do modesto Fuenlabrada. A meio da temporada (2015/16), mostraram ao mundo que o futebol não tem de abafar o resto. Os irmãos Babunski, acompanhados por quatro amigos, passaram o Natal num campo de refugiados de Gevgelija, na Macedónia, um lugar perto da fronteira com a Grécia.

“Ver o sorriso deles e sentir como lhes crescia a alma…”, desabafou então ao Mundo Deportivo. “O nosso primeiro dia no campo de refugiados foi para nos familiarizarmos com a zona, com o pessoal e preparar a nossa atividade para os próximos dias, até que de repente o poder do futebol mudou tudo. Começou por chamar a atenção de um menino e terminou a arrancar o sorriso a dezenas deles.”

Este domingo, os irmãos Babunski voltaram a encontrar-se junto a uma fronteira. Estavam do lado de fora de um campo de futebol, num jogo a contar para a segunda divisão japonesa - Dorian pelo Machida Zelvia e David pelo Omiya Ardija. Por obra do acaso, os treinadores tiveram a mesma ideia na mesma altura: vou lançar o Babunski. E lá se encontraram o dois, na linha lateral, junto ao quarto árbitro. A imagem do abraço está a circular pelas redes sociais e promete ficar como uma das grandes fotografias do ano. O cronómetro cantava os 83 minutos.

“Quais são as probabilidades de uma coisa destas acontecer? Às vezes, o futebol produz milagres. Estou profundamente grato por ter experienciado um dos momentos mais bonitos das nossas carreiras. Amo-te, irmão”, escreveu David no Twitter.

O mesmo David, internacional nove vezes com a camisola macedónia, já saíra da bolha do futebol, revelou nesta entrevista ao “Goal”. Os direitos humanos e a dignidade dos refugiados eram uma preocupação, por isso chegou a contribuir para encontrar aqueles que tinham atravessado a Macedónia e caminhado à procura da sorte no lado mais frio da Europa.

Na tal entrevista ao “Goal”, David Babunski mostrou que é diferente e que empurra para longe todos os preconceitos associados aos futebolistas. Naquela altura, há um ano, andava a escrever um livro que ia “apresentar uma possibilidade para alcançar uma mudança radical e profunda na mente humana”, enquanto, nas horas vagas, seguia fascinado a ler outro sobre neurociência. “Eu reflito sobre a natureza humana, mente e cérebro, condicionamento social, o subconsciente e o consciente. (...) Pode a Humanidade erradicar o sofrimento? Pode um humano livrar-se do condicionamento?”.

David diz coisas como “somos todos filósofos” e “podemos ter acesso ao oceano da sabedoria desde que seja cultivada a nossa extraordinária capacidade cognitiva, assim como a observação, imaginação, consciência, a habilidade de pensar e de adquirir conhecimento”. Ou: “A maioria das pessoas tem rótulos negativos para os termos Filosofia e filósofo. Há uns séculos, os filósofos eram queimados vivos. A Filosofia está entranhada na vida pessoal e profissional de toda a gente”.

Este rapaz, que hoje tem ainda 25 anos, quer ver uma maior responsabilização do futebolista no tecido social. “Vivemos numa era em que os futebolistas são os heróis da sociedade em muitas maneiras, um espelho para as crianças”, atirou ainda na entrevista à “Goal”. “Quando o futebol tem tanto envolvimento na sociedade, torna-se imediatamente uma parte importante da cultura. Podemos ver o futebol como um pequeno espelho da sociedade, revelando a sua moralidade.”

A vida de Babunski podia ter sido diferente, mas as coisas no futebol mudam muito rápido. Na temporada 2015/16, por exemplo, foi inscrito por Luis Enrique na Liga dos Campeões ao lado de génios como Messi, Iniesta e Xavi.

Este sábio da Macedónia, que quando saiu do Barça B jogou pelo Estrela Vermelha e Yokohama Marinos, não morde a língua quando aborda a política e a falta de empatia nos valores da comunidade global em que vivemos. “Estou preocupado com a falta de fome por inteligência, sabedoria, humanidade, empatia, compaixão, unidade e crescimento espiritual. Os políticos falharam na organização da sociedade.”

David, que este domingo voltou a partilhar momentos especiais com o irmão numa fronteira com verde a perder de vista, suspira por um futebol que seja um lugar-ferramenta para desenvolver a consciência, educação e progresso, “um veículo para a fomentação dos valores humanos essenciais”.