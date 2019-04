Antunes operado com êxito ao joelho direito

O internacional português Vitorino Antunes, futebolista do Getafe, foi operado na segunda-feira com sucesso à rutura de ligamentos no joelho direito, anunciou o clube espanhol.

O lateral esquerdo, de 32 anos, vai estar fora dos relvados durante os próximos seis meses.

Antunes foi titular 25 vezes nesta La Liga (+3 jogos como suplente), sendo uma das peças importantes para a grande época que o Getafe está a fazer: quarto lugar.