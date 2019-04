Filho de peixe não tem rastas

Ruud Gullit tinha tudo: rastas (ou tranças, vá), um bigodinho impecável, 1.90m, estilo e um futebol que enchia os relvados que ele quisesse. Em 87, até retirou das mãos de Paulo Futre a Bola de Ouro. Era um génio e ajudava a espremer a laranja mecânica ao lado de Frank Rijkaard e Marco van Basten. Foi bicampeão europeu com as ideias de Sacchi e ganhou o Euro-88 com o romantismo urgente de Rinus Michels.

Pouco mais de 31 anos depois dessa final, vs. URSS, em que Van Basten fez aquele golo impossível, o filho de Gullit estreou-se no futebol profissional. Cabelo puxado para trás, tom de pele branco, meias puxadas para cima e botas vermelhas. Ninguém diria que é filho do colossal Gullit. O miúdo de 17 anos é defesa na equipa B do AZ Alkmaar, atualmente no segundo escalão holandês. Maxim Gullit entrou aos 71’ contra o Twente, que garantiu na tarde de segunda-feira a conquista do campeonato. Parece noutra vida, mas em 2010 o Twente conquistou o primeiro e único campeonato da primeira divisão da sua história.

“A estreia é um momento muito especial”, disse depois aos microfones da Fox Sports. “Não me chateia ser ‘filho de’. Sou o Maxim e vou trabalhar muito para seguir em frente.” No sangue deste garoto corre-lhe o ADN de Ruud Gullit e Cruijff. Maxim é também filho de Estelle, sobrinha de Johan.

Maxim nasceu em maio de 2001, uma altura em que o pai fazia uma interrupção na carreira de treinador. Gullit treinou em Inglaterra, entre 96 e 99, nos bancos de Chelsea e Newcastle. Conquistou uma FA Cup vs. Middlesbrough (2-0), com golos de Di Matteo e Newton. Regressaria à atividade em 2004 para orientar o Feyenoord, onde jogara entre 82 e 85.