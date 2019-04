Red Bull deu-lhes asas

O Leipzig foi hoje ao terreno do Hamburgo vencer por 3-1 e assegurou presença na final da Taça da Alemanha de futebol, na qual vai encontrar o vencedor do jogo entre o Werder Bremen e o Bayern Munique.

O avançado dinamarquês Yussuf Poulsen colocou a formação visitante - que hoje não contou com o internacional português Bruma - em vantagem, aos 12 minutos, marcando de cabeça após um pontapé de canto.

O Hamburgo, um dos históricos do futebol alemão e que esta temporada disputa a segunda divisão do campeonato, empatou aos 24, graças a uma iniciativa individual de Bakery Jatta, jogador da Gâmbia que recuperou a bola no meio-campo do adversário e, depois de se aproximar da área, mas ainda longe da baliza de Peter Gulacsi, desferiu um remate ao ângulo, que deu o 1-1.

Já na segunda parte, um autogolo do defesa suíço Vasilije Janjicic (53 minutos) voltou a dar vantagem ao Leipzig, que viu o triunfo confirmado aos 72, por intermédio de um potente remate rasteiro do atacante sueco Emil Forsberg.

Agora, o Leipzig aguarda pelo desfecho da partida da outra meia-final, entre o Werder Bremen e o Bayern Munique, que se joga na quarta-feira, para saber quem vai ser o seu adversário na final.