A “regra dos cinco segundos”, os santos, as malandrices e uma pergunta: será o City realmente faltoso?

Quem leu os livros sobre Pep Guardiola fica a saber uma coisa ou duas do catalão. Já sabemos que lhe interessa que a equipa respeite a tal geometria que predica, semente do jogo de posição, com homens a pisar as linhas de cal no lado mais bonito do hemisfério, e com os outros espalhados pela região interior do verde, numa teia capaz de levar a bola consoante as vontades. A posição do corpo, na altura de tocar ou oferecer uma linha de passe, é outra coisa pela qual é obcecado. Mas há um pormenor que sobressai em “Herr Pep”, o livro de Martí Perarnau sobre a aventura em Munique: Pep ficava estarrecido quando os futebolistas corriam, corriam e corriam. “Hoje treinaram como bestas!”, lê-se mais do que uma vez.

O treinador que suspira pela beleza do jogo e futebol super-ofensivo fica emocionado quando os futebolistas não poupam no pedal, talvez isso explique o encantamento por Bernardo Silva. Embora as suas equipas tenham a bola durante 60, 75% dos jogos, aquela pressão inicial pós-perda é tão importante quanto inegociável. E a forma como jogam, perto uns dos outros, é pensada também para essa reação urgente e furiosa (“viajar juntos”). É a “regra dos cinco segundos”. Caso não seja possível recuperar a bola nesse espaço de tempo, os jogadores recuam no terreno e desenvolve-se a organização defensiva.

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, tocou nessa questão, juntando sal e pimenta. “Temos de estar preparados para a pressão deles. Eles têm qualidade com a bola, por isso temos de defender bem, e quando a ganhamos temos de estar prontos para a agressividade deles”, refletia o norueguês na véspera do dérbi que se joga esta noite em Old Trafford (20h). “Porque eles vão-te atacar os calcanhares e tornozelos e dar-te pontapés. Eles não nos vão permitir contra-atacar facilmente. Vai haver faltas, não há absolutamente dúvida sobre isso. Quando vemos os jogos deles, eles metem tanta gente à frente, vão parar-nos o mais à frente possível, penso eu.”

O romantismo inocente que embrulhava a “regra dos cinco segundos”, que em tempos idos sugeria apenas paixão e compromisso, foi colocado em causa. Não é novo: Mourinho já havia levantado a questão em dezembro de 2017. “Eles atacam com muitos jogadores e, quando perdem a bola, estão muitas vezes desequilibrados. Eles têm muita gente à volta da bola e têm uma grande transição [defensiva] nos segundos seguintes depois de perder a bola e, muitas vezes, precisam da chamada falta tática. Depois cabe ao árbitro analisar e tomar uma decisão, mas eu não posso falar sobre isso", disse então o português.

Na altura, Guardiola respondeu: “Não sei quantas faltas fazemos mas eu penso que, quando tens 70% de posse de bola, não somos esse tipo de equipa. [Eu digo-lhes] para estarem prontos, próximos. Claro que fazemos faltas. Não somos santos. Deve-se à maneira como o jogo é. Às vezes, fazes uma falta e recebes amarelo. É o futebol”.

John Peters/Getty Images

Desta vez, não foi muito diferente e o catalão, surpreendido com o tom de Solskjaer, até soltou um "ele disse isso?". O norueguês sugeriu que, naquela zona do terreno, muito avançada, os árbitros são mais condescendentes. “Não recebes cartões amarelos [naquela zona], não é?", atirou o treinador do United. "Depende de nós jogar através dessa pressão, estarmos prontos, jogar a um, dois toques, sem lhes dar tempo. Não é uma decisão minha. É a responsabilidade do árbitro fazê-lo.”

Bola para Pep. “Não gosto disso. Não. A minha equipa não é construída a pensar e criar para isso, não mesmo”, respondeu o treinador dos cityzens, acusando o rival de tentar condicionar a arbitragem.

E continuou, lembrando do que tem feito durante a carreira: “Eu sei exatamente o que disse aos meus jogadores desde o primeiro ao último dia, por isso, quando um jogador quer atacar, temos de ser honestos e, claro, há contacto, há faltas. Mas quando acontece e chegas tarde, é para isso que há árbitros, para dar cartões amarelos ou vermelhos ou o que decidam. Nunca preparei um jogo para fazer isso. Queremos fazer o nosso jogo, às vezes não é possível. Com uma média de 65% ou 70% do tempo com a bola, como é que fazemos isso [tantas faltas]? Estou preocupado com muitas outras coisas. Talvez na conferência de imprensa a seguir ao jogo possam perguntar-lhe outra vez sobre isso…”

Tom Flathers

De acordo com o “The Guardian”, a Opta conta 170 faltas do Manchester City no campo rival, descontando foras-de-jogo, enquanto o United soma 195. Isto é um dado que, embora curioso, não revela assim tanto sobre o oportunismo da falta, muito menos confirma se, realmente, o grosso das paragens e faltas acontecem na transição defensiva dos rapazes de Pep.

O dérbi vai contar uma história sobre o próximo campeão da Premier League. Ou não, mas é decisivo. É que o Liverpool de Klopp, com mais um jogo, segue na liderança, com 88 pontos. O City vem a seguir, com 86, podendo ficar com mais um ponto. O United, sexto classificado, está a 24 pontos do primeiro lugar mas, nestes dias, isso conta pouco. Basta lembrar o que aconteceu o ano passado, quando o United de José Mourinho foi dizer “calminha” às gentes do Etihad (2-3), adiando-lhes a festa do título.

John Peters/Getty Images

Solskjaer, menos messias do que já foi, tenta apagar a imagem da última jornada, na qual o Everton de Marco Silva goleou os red devils por 4-0. E esfrega as mãos: “Este é o melhor jogo que podíamos pedir agora. Tivemos uma reunião depois do jogo [vs. Everton] e podíamos ver os jogadores definitivamente desiludidos e muito, muito magoados com a exibição. O jogo com o City é perfeito. Não há um lugar para esconder no campo e os nossos adeptos vão apoiar-nos seja qual for o resultado, desde que haja empenho contra um City que tem sido muito bom. Temos de nos ligar”.

Plumb Images

Na primeira volta, em novembro, o City venceu o Manchester United por 3-1, com golos de David Silva, Kun Agüero e Gundogan (Martial ainda fez o 2-1, aos 58’). Mourinho ainda era o treinador dos vermelhos de Manchester.

Sobre a ida ao mítico Old Trafford, Pep Guardiola, que não pode contar com Kevin de Bruyne, deixou palavras curiosas que prometem aquecer ainda mais a alma dos diabos vermelhos. “Não faço teorias sobre o que passou no passado e o que vai acontecer no futuro. Cada jogo é completamente diferente. A razão [pelos recentes desempenhos positivos em Old Trafford] deve-se ao facto de este clube ter crescido muito na última década e de já não ter medo de ir lá. Antes, se calhar, era mais difícil. Os jogadores que o Manchester City teve na última década transformaram este jogo um bocadinho mais igual.”