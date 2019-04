Bernardo Silva abre alas para a vitória do City no dérbi de Manchester (e para o título?)

Depois de uma 1ª parte equilibrada entre ambas as equipas de Manchester, foi o City a superiorizar-se, cortesia de um português chamado Bernardo Silva. O médio marcou o primeiro golo do jogo, aos 54 minutos, desbloqueando o que parecia poder complicar-se para a equipa de Pep Guardiola.

Aos 66 minutos, num contra ataque mortífero, foi Leroy Sané a fazer 2-0, garantindo a vitória em Old Trafford para os visitantes.

À 35ª jornada, este resultado permite ao City voltar ao primeiro lugar da Premier League, quando faltam apenas três jogos para o final da prova. A equipa de Guardiola, que tem 89 pontos, pode revalidar o título, caso tenha sucesso nas últimas partidas, contra Burnley (fora), Leicester City (em casa) e Brighton (fora).

Ainda assim, logo atrás, com 88 pontos, segue o Liverpool, que vai ficar à espreita de uma escorregadela do líder, enquanto termina a prova contra Huddersfield (em casa), Newcastle (fora) e Wolverhampton (em casa) - com a "agravante" de ainda ter, entretanto, as meias-finais da Liga dos Campeões, perante o Barcelona.