Os proscritos de Zinedine Zidane

Com a época a aproximar-se do final e o Real Madrid a quer esquecer uma temporada digna da mais cruel Lei de Murphy (ou seja, tudo o que poderia correr mal, correu mal), sucedem-se as listas negras que já estarão junto da direção do clube de Madrid, escritas ou imaginadas pela cabeça de Zinedine ZIdane.

Desta vez é o jornal “El Confidencial” a divulgar aquela que será a lista de proscritos de Zidane para a próxima temporada, lista essa que tem como nome mais importante Gareth Bale. O galês tem surgido como descarte em praticamente todas as publicações espanholas e o “El Confidencial” garante mesmo que é “o primeiro da lista de transferências”.

A saída de Bale não será, no entanto, um negócio fácil para o Real Madrid, não só devido ao elevado salário do avançado (15 milhões de euros líquidos), mas também porque o galês gosta de viver na capital espanhola. Além disso, o Real Madrid não está disposto a desfazer-se do jogador por meia dúzia de tostões.

Já com possíveis reforços na cabeça (com Eden Hazard na linha da frente), Zidane quer emagrecer o plantel e os infelizes contemplados com a porta de saída serão ainda Marcos Llorente, Dani Caballos, Sergio Reguilón, que com Solari era indiscutível mas passou agora a suplente de Marcelo, e ainda Mariano, que não justificou o “resgate” ao Lyon.

E os que não querem ficar

O emagrecimento do plantel não será feito apenas às custas daqueles que Zidane não quer, mas também a expensas daqueles que não querem o Real Madrid. Diz o “El Confidencial” que Keylor Navas e Raphael Varane querem sair do clube. O guardião porque não tem por garantida a titularidade no próximo ano. E o central francês porque se sente pouco valorizado no clube madrileno. A sua continuidade passará por uma revisão do seu salário, que andará na casa dos 6 milhões de euros líquidos.

Depois também há os transferíveis, uma lista onde estão nomes como Isco, Toni Kroos e até Luka Modric. A saída do trio seria uma surpresa, mas o Real Madrid estaria disposto a negociar propostas que sejam altamente vantajosas.