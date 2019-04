Em miúdo, Kjell Scherpen disse mal do Ajax no Twitter. Agora o Ajax contratou-o. E vingou-se

Jovem, com um computador à frente e sem pensar naquilo que o futebol lhe poderia trazer, Kjell Scherpen ofendia o Ajax no Twitter sem pensar, até porque o Feyenoord é que era o seu grande amor.

Tudo se passou há uma mão-cheia de anos, quando o guarda-redes de 19 anos nem poderia sequer imaginar que um dia seria um dos mais promissores jovens do país e, por isso, um desejo para o clube de Amesterdão.

A fazer uma grande temporada de estreia como profissional no Emmen, Scherpen foi mesmo contratado pelo clube que tanto odiava. E o Ajax vingou-se. De forma bem criativa e original, diga-se. No vídeo de apresentação do jogador, surgem Edwin Van der Sar e Marc Overmars, ex-jogadores e agora dirigentes do clube, ao alto com Scherpen, enquanto este escreve 100 vezes numa folha a frase "O Ajax é o clube mais bonito da Holanda".

É possível que esteja perdoado.