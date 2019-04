O dia em que Ronaldo marcou um 'hat-trick' e ainda assim deixou Mourinho irritado

Emmanuel Adebayor já foi um dos melhores avançados do Mundo. Agora, joga no Istambul Basaksehir, líder da liga turca, e foi na principal cidade da Turquia que recebeu o "Daily Mail" para uma longa entrevista em que houve lugar para quase tudo. Inclusive para dois portugueses, José Mourinho e Cristiano Ronaldo, com quem se cruzou no Real Madrid.

Sobre o técnico português, Adebayor diz ser a completa antítese de Arsene Wenger, que o treinou no Arsenal.

"Um é calmo, outro não. Lembro-me um jogo em que estávamos a perder 2-1 e a jogar mal. O Thierry Henry estava louco. O Wenger entrou no balneário ao intervalo e disse 'Calma, calma. Estamos perfeitos: 65% de posse de bola, já cruzámos 25 vezes'. E o Henry só me dizia 'Mas o que é que isso interessa, estamos a perder!'", explicou o togolês de 35 anos, antes de relembrar episódios vividos no balneário do Real Madrid.

"No Real, houve um dia em que estávamos a ganhar 3-0 ao intervalo. O Mourinho entra no balneário, louco. Dá pontapés no frigorífico, atira água, deu cabo de toda a gente. Um dia passou-se com o Ronaldo depois dele marcar um hat-trick. Dizia: 'Toda a gente diz que és o melhor do Mundo mas estás a jogar mal. Mostra-me que és o melhor'. E o Ronaldo ouvia", revela.

Sobre Ronaldo, Adebayor lembra o perfeccionismo e a competitividade: "O Ronaldo era capaz de marcar um hat-trick, mas só falar dos golos que tinha falhado. Ele treinava connosco como se estivesse a treinar com miúdos: passes com as costas, controlo de bola com o pescoço… como é que era possível? E no ginásio? Eu e o Sergio Ramos éramos os mais fortes. Até entrar o Ronaldo. Se nós repetíamos um exercício cinco vezes, ele repetia 30".

A pobreza e os pensamentos suicidas

Na entrevista ao jornal britânico, Adebayor revelou ainda as dificuldades de adaptação que teve ao chegar à Europa, com 16 anos, para jogar no Metz, de França. Dificuldades tais que chegou a pensar no suicídio.

"Tudo o que eu queria era ajudar a minha família, mas eles às vezes colocavam-me numa situação de grande pressão e não conseguia lidar com isso. Havia uma farmácia no meu prédio. Comprava medicamentos atrás de medicamentos, dizia que era para mandar para o Togo. Cheguei a preparar-me para o tomar, estava pronto, mas depois resolvi telefonar ao meu melhor amigo", conta.

A chamada foi decisiva para o avançado ganhar forças para continuar e do Metz, Adebayor saltou para o Monaco e depois para o Arsenal, onde viveu os melhores momentos da carreira. Seguiu-se o Man. City, um empréstimo ao Real Madrid, Tottenham, uma fugaz passagem pelo Crystal Palace e agora a aventura na Turquia.