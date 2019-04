Messi entrou e o Camp Nou festejou: o Barcelona conquista o 26.º título espanhol

O Barcelona só precisava de fazer o mesmo que o Atlético Madrid. E se o Atlético Madrid ganhou, um par de horas depois, os catalães também o fizeram: 1-0 frente ao Levante bastou para o Barcelona festejar o 26.º campeonato da sua história, o 8.º nas últimas 11 temporadas e o segundo de Ernesto Valverde, em tantas outras temporadas à frente dos azulgrana.

Foi preciso, no entanto, que Messi aparecesse para o Barcelona ser feliz. O argentino começou o jogo no banco e entrou ao intervalo para fazer o seu 34.º golo no campeonato, um golo aos 62 minutos que bastou para o Barcelona festejar - com 83 pontos, a 9 do 2.º classificado, o Atlético Madrid, já ninguém pode chegar aos catalães.

Este é o 10.º campeonato de Messi com o Barcelona, num ano em que a equipa de Camp Nou até perdeu bastantes pontos (tem neste momento oito empates e duas derrotas), mas aproveitou o arranque negativo do Atlético Madrid e a temporada para esquecer do Real Madrid, órfão de Cristiano Ronaldo.

Para o português Nélson Semedo é também o 2.º título, ele que chegou há duas épocas ao Barcelona. Esta poderá ser ainda uma temporada perfeita para o clube, que começou o ano a vencer a Supertaça e ainda pode ganhar a Taça do Rei e a Liga dos Campeões - na próxima semana joga a 1.ª mão das meias-finais com o Liverpool.