Na noite em que tudo aconteceu ao PSG, a Taça de França foi para o Rennes

Quer saber o que é uma noite para esquecer? Imagine o que é desperdiçar uma vantagem de 2-0. Depois ver uma das estrelas da equipa a levar um vermelho direto. E nos penáltis perder com um pontapé falhado por um jogador colocado em campo propositadamente para o marcar.

Tudo isto aconteceu este sábado ao PSG, que perdeu a Taça de França para o Rennes, que volta assim a ganhar um troféu 48 anos depois.

No Stade de France, o PSG que começou a todo o gás, com golos de Dani Alves, aos 13’ e Neymar, aos 21’. Parecia bem encaminhada a vitória, mas ainda antes do intervalo um autogolo de Kimpembe permitiu ao Rennes empatar. E já na 2.ª parte, aos 66’, o moçambicano Mexer, antigo central do Sporting e do Nacional da Madeira, fez o empate com um cabeceamento certeiro na sequência de um canto.

Com 2-2 no marcador aos 90 minutos, a final seguiu para o prolongamento, marcado pela expulsão de Mbappé, depois de uma entrada muito feia sobre o central de origem portuguesa Damien da Silva. Logo a seguir, e já com o prolongamento a acabar, Thomas Tuchel decidiu retirar Moussa Diaby do campo, jogador que havia entrado apenas 14 minutos antes, para colocar Christopher Nkuku, já a pensar nas grandes penalidades.

Mas, ironia do destino, foi Nkuku a falhar a grande penalidade decisiva.

Depois de uma temporada em que ganhou tudo internamente, o PSG só ganhou campeonato e Supertaça. Um primeiro ano pouco positivo para Thomas Tuchel, que viu a equipa de Paris eliminada nos oitavos-de-final da Champions.