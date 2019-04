Vitória escreve-se com Jota e o Wolverhampton volta a ser o melhor entre os outros

Na Premier League há os gigantes e os outros. Há o big six, e os outros. E nos entre os outros, o Wolverhampton volta a ser o melhor. A equipa mais portuguesa da Premier League foi este sábado vencer a casa do Watford, por 2-1, subindo de novo ao 7.º posto da tabela. Uma vitória importante o Wolves, face a um rival direto pelo lugar que pode dar acesso à Liga Europa na próxima época. Isto caso o Manchester City vença a Taça de Inglaterra, numa final, curiosamente, frente ao Watford.

Em mais um encontro de qualidade da equipa de Nuno Espírito Santo, a figura foi de novo Diogo Jota. Foi do português a assistência para o primeiro golo do encontro, aos 41'. Numa altura em que o Watford até estava por cima, o Wolves aproveitou uma situação em que a equipa dos arredores de Londres foi apanhada em contra-pé para marcar. Jota cruzou e Raúl Jiménez estava na área para de cabeça fazer o 1-0.

O empate do Watford surgir logo a seguir ao regresso das equipas do intervalo, por Andre Gray (49'), com o Wolverhampton a colocar-se definitivamente na frente numa jogada de novo com toque português: aos 77', Rúben Neves fez a assistência e Diogo Jota o golo.

Com esta vitória, o Wolverhampton (54 pontos) coloca-se agora já a quatro pontos do 8.º lugar, ocupado pelo Everton, de Marco Silva, de não foi além de um nulo em casa do Crystal Palace.