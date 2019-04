Manchester City e uma liderança segura por 29,5 milímetros

Ele há jogos em que se remata e remata e remata e a bola parece por capricho não querer entrar. O Manchester City viu-se nesse drama este domingo em Burnley, um cidadezinha de 73 mil habitantes no noroeste de Inglaterra onde mora uma equipa de irredutíveis guerreiros.

O Burnley de Sean Dyche é uma daquelas equipas físicas que em casa dão muito trabalho aos grandes, ainda para mais quando há muito os grandes de Inglaterra deixaram de ser equipas “à inglesa” para passarem a ser uma mistura de muitos futebóis. E os clarets lutaram como puderam para suster o City, que rematou mais de 20 vezes à baliza de Tom Heaton, sem nunca conseguir desembaraçar-se do mar de pernas e homens que povoava a área do Burnley.

Bem, quase nunca. Porque aos 63 minutos acabou mesmo por aparecer o golo da equipa de Guardiola, um golo solitário e que só mesmo a tecnologia da linha de golo poderia confirmar: a bola rematada por Sergio Aguero a passe de Bernardo Silva foi cortada na linha, mas a verdade é que havia entrado por 29,5 milímetros.

Foi assim por 29,5 milímetros que o Man. City conseguiu voltar à liderança, onde continua com uma vantagem de apenas um ponto para o Liverpool, a apenas duas jornadas do fim do campeonato.