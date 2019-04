O Leeds marcou um golo com um jogador do Aston Villa lesionado. E Bielsa exigiu que a sua equipa deixasse o rival marcar de volta

Tudo aconteceu aos 70 minutos. Mateusz Klich marcou o primeiro golo do encontro entre o Leeds e o Aston Villa. Mas o golo aconteceu quando um jogador do Aston Villa estava no chão, a pedir assistência, com toda a sua equipa parada à espera da equipa médica.

Perante a falta de fair-play da sua equipa, Marcelo Bielsa, treinador do Leeds, exigiu que a sua equipa deixasse o Villa marcar na reposição de bola. Pontus Jansson, defesa do Leeds, parece não ter ouvido a indicação do treinador e ainda se fez ao lance, perante os gritos do argentino, conhecido por "El Loco".

O Aston Villa marcou mesmo e o jogo terminou empatado. Um empate com consequências para o Leeds: em caso de vitória, teria mantido as esperanças de conseguir um dos dois lugares que dão acesso direto à Premier League. Assim, esse lugar foi conseguido pelo Sheffield United e o Leeds terá de disputar o playoff de acesso ao primeiro escalão.