United não vai estar na próxima edição da Liga dos Campeões. É a sexta vez na história no clube

O empate desta tarde diante do Huddersfield (1-1) deixou em apuros o Manchester United, que assim vai falhar a próxima edição da Champions League. É apenas a sexta vez na história, segundo o playmakerstats.

O United, que começou com José Mourinho e substituiu-o para Ole Gunnar Solskjær, termina fora do top-4 e vai falhar a Liga dos Campeões, algo que acontecera em 92/93, 93/94, 95/96, 2014/15 e 2016/17, com Alex Ferguson, David Moyes e Louis van Gaal.

Esta tarde, no Estádio John Smith, os red devils até começaram melhor, com um golo de Scott McTominay, mas o empate para os últimos classificados da Premier League chegaria a meia hora do fim, por Isaac Mbenza.

Classificação

Liverpool - 94 pontos

Man. City - 92 pontos (menos um jogo)

Chelsea - 71 pontos

Tottenham - 70 pontos

Arsenal - 66 pontos (menos um jogo)

Man. United - 66 pontos

Wolves - 57 pontos

Everton - 53 pontos