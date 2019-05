City vence Leicester e aproxima-se do título, a uma jornada do final

O City sofreu a bom sofrer para marcar, mas, aos 70 minutos, no que terá sido o melhor golo da carreira de Vincent Kompany - e, provavelmente, desta Premier League -, marcou e recuperou a liderança da prova, quando falta apenas uma jornada para o final.

Depois da vitória sobre do Liverpool, a equipa de Klopp ascendeu à liderança, com 94 pontos, mas a vitória do City dá à equipa de Pep Guardiola vantagem, uma vez que soma 95 pontos em 37 jogos.

Na última jornada da Premier, marcada para domingo, às 15h, o Liverpool recebe o Wolves de Nuno Espírito Santo, 7º classificado, e o City de Bernardo Silva vai ao campo do Brighton, 17º - e só depende de si para revalidar o título de campeão inglês.