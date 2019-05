Guardiola na Juventus? Em Itália garantem que treinador e clube já chegaram a acordo

A bomba do defeso pode nem sequer envolver um jogador. De acordo com a agência italiana AGI, Pep Guardiola será o treinador da Juventus na próxima temporada, depois de chegar a acordo com o campeão italiano para os próximos quatro anos.

Guardiola, que esta temporada ganhou quatro títulos no Manchester City (campeonato, Taça, Taça da Liga e Supertaça), será assim o substituto de Massimilliano Allegri, que já anunciou a sua saída do clube de Turim. A agência garante que o treinador catalão vai assinar nos próximos dias e que poderá ser apresentado no dia 14 de junho. A AGI sublinha que, nesse dia, as visitas aos estádio da Juventus foram suspensas.

O contrato seria para lá de milionário: 24 milhões de euros por época para o técnico que terminou a sua terceira temporada nos citizens.

O Manchester City tem o fair-play financeiro à perna e essa poderá ser uma das razões para Guardiola pensar em mudar de ares, até porque o City está em risco de ser excluído das competições europeias.

Contudo, o jornal catalão “Sport” diz que o técnico está de momento em Abu Dhabi e que o motivo da viagem pode prender-se com a renovação do contrato que tem com o City. Os donos do clube estarão na disposição de oferecer 114 milhões de euros ao treinador nas próximas cinco temporadas.