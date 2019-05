Pochettino disse uma piada, o Real Madrid não entendeu e fez um comunicado a desmentir

Sentido de humor não parece ser umas das características principais de quem gere o Real Madrid. Ou pelo menos a capacidade de distinguir o que é ou não uma piada.

Que o diga Mauricio Pochettino. Numa entrevista ao programa “El partidazo de COPE”, da rádio espanhol COPE, o argentino falou, entre outras coisas, da final da Liga dos Campeões, que se vai disputar em Madrid e dos planos do Tottenham para os dias anteriores ao jogo.

“Antes da final, vamos treinar em Valdebebas [o centro de estágio do Real Madrid] e dormir num hotel nas redondezas. Perguntámos a Florentino [Pérez, presidente dos merengues] se nos deixava dormir lá, mas disse que não. Disse-me que no dia em que for treinar o Real Madrid posso dormir em Valdebebas”, disse o técnico.

A última parte da frase é uma graçola de Pochettino e surgiu na conversa com o jornalista Juanma Castaño, mas no Santiago Bernabéu assim não foi entendida.

E eis que, algumas horas depois da entrevista ser lançada pela rádio, o Real Madrid lança um comunicado. Para desmentir uma piada.

“O Real Madrid mostra-se surpreendido com as palavras do treinador do Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, sobre um suposto pedido realizado ao nosso clube para que a sua equipa se pudesse alojar na Cidade Real Madrid antes da final da Champions League”, pode ler-se no comunicado. “O Real Madrid quer deixar claro que é rotundamente falso que esse pedido se tenha produzido e que o nosso clube sempre mostrou toda a disponibilidade para atender a todos os pedidos formulados pela UEFA, Federação espanhola, Atlético Madrid, Liverpool e Tottenham Hotspur”, diz ainda o texto, publicado no site oficial do clube.

As subtilezas do humor não são, de facto, para todos.