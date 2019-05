O final de época do Barcelona ficou ainda mais anticlimático: perdeu a final da Taça do Rei para o Valência

O Valência conquistou este sábado a Taça do Rei de Espanha, com uma exibição personalizada frente ao campeão FC Barcelona, derrotado por 2-1, em Sevilha.

Após um jejum de 11 anos, o Valência amealhou o seu oitavo troféu na competição, com um desempenho competente na defesa e eficaz no ataque frente aos catalães, que falharam a reconquista do troféu e a ‘dobradinha’.

Nélson Semedo foi o lateral direito do FC Barcelona e foi pelo seu lado que José Gayá correu à vontade e cruzou para Kevin Gameiro, na área, inaugurar o marcador, aos 21 minutos, depois de evitar um defesa.

Aos 33 foi a vez do lateral esquerdo Jordi Alba não ter pedalada para Carlos Soler que foi à linha e cruzou para o cabeceamento do ex-benfiquista Rodrigo, sem oposição na pequena área.

O Barcelona só reagiu aos 73 minutos, com Messi, oportuno, a recarregar com sucesso uma bola enviada à trave.

Com os campeões espanhóis em busca da igualdade, Gonçalo Guedes, titular no Valência, desperdiçou duas oportunidades soberanas para sentenciar a partida, já nos descontos.

Na primeira, isolado perante o guarda-redes, atirou ao lado. Na segunda, aproveitando a subida de à área contrária num canto do Barcelona, tentou atingir de longe as redes desertas e voltou a errar o alvo.

O Valência celebra 100 anos de história com um troféu que impediu o FC Barcelona de festejar cinco conquistas seguidas na Taça do Rei, numa reta final de época anticlimática para os catalães, depois da eliminação da Liga dos Campeões às mãos do Liverpool, desperdiçando uma vantagem de 3-0.

O FC Barcelona lidera com 30 troféus, seguido do Athletic Bilbau com 24, Real Madrid com 19, Atlético de Madrid com 10 e agora Valência com oito, em lista com 14 vencedores.