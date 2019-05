As surpresas na Europa não são só na política: a Atalanta vai à Liga dos Campeões

São 111 anos de história, de muitas subidas e descidas entre a Serie A e Serie B e agora, em 2019, o momento mais alto: a Atalanta confirmou este domingo a sua melhor classificação de sempre, ao ficar em 3.º na Serie A, o que garante à equipa de Bergamo uma inédita ida à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O feito foi garantido após a vitória da equipa treinada de Gian Piero Gasperini frente ao Sassuolo por 3-1. A Atalanta até começou a perder, mas virou o resultado com golos de Duvan Zapata, Papu Gómez e do croata Mario Pasalic.



A Atalanta surpreendeu esta temporada com um futebol hiper atacante e foi mesmo a equipa mais goleadora da prova, com 77 golos.



Quem também confirmou um lugar na Champions nesta última jornada foi o Inter, após vitória sobre o Empoli por 2-1. Com a derrota, o Empoli desceu de divisão.



O Milan ainda chegou a sonhar com a Champions, mas a vitória do Inter atira o rival da cidade para a Liga Europa.