O melancólico adeus de Allegri

Ser campeão cedo fez mal à Juventus, que se despediu da temporada com mais uma pálida imagem, no último jogo de Massimiliano Allegri à frente da equipa de Turim.

Sem Cristiano Ronaldo ou João Cancelo, que nem sequer se sentaram no banco dos suplentes, a Juventus perdeu com a Sampdoria por 2-0. Marcaram Grégoire Defrel e Gianluca Caprari já na reta final do encontro.

A Juventus garantiu o título na Serie A à 33.ª jornada, a 20 de abril, com uma vitória frente à Fiorentina por 2-1 e desde aí, nem uma vitória: empate 1-1 com o Inter, outro 1-1 com o Torino, derrota por 2-0 com a Roma, mais um 1-1 com a Atalanta e, para acabar, a derrota deste domingo por 2-1 com a Sampdoria.

Massimiliano Allegri sai da Juventus, clube onde entrou na época 2014/15, tendo sido sempre campeão italiano, embora tenha falhado a conquista da Champions, um dos objetivos principais do clube.