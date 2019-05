"This is frantic, thrilling stuff": Aston Villa de Terry vence Derby de Lampard e sobe à Premier League

O quinto e sexto classificados do Championship jogaram esta segunda-feira pela última vaga na caderneta da Premier League 2019/20, para seguir as pegadas de Norwich e Sheffield United. Este duelo ditou alguns reencontros especiais: John Terry, ex-capitão do Chelsea de Mourinho e por aí em diante, é o adjunto do Aston Villa (o treinador é Dean Smith); Frank Lampard, um dos melhores jogadores da história do Chelsea, é o treinador do Derby County, que conta com Ashley Cole como lateral esquerdo.

Os rapazes de Birmingham foram mais felizes. Começou com um golo de Anwar el Ghazi, um minuto antes do intervalo. Nos primeiros 45’, só se registaram dois remates à baliza. O Derby estava mais acertado nos passes curtos, enquanto o Aston Villa era mais certeiro nas bolas longas e cruzamentos.

Matthew Ashton - AMA

A segunda parte em Wembley começou com alguns nervos em franja. Uns toques aqui e ali, uns empurrões, umas saídas rápidas que levavam a faltas frustrantes. O Derby tinha de arriscar mais, mas o Aston Villa estava muito confortável. E o segundo golo chegou aos 59’, depois de o guarda-redes Kelle Roos facilitar um pouco, já que, pelo sim pelo não, deveria ter socado em vez de tentar agarrar. John McGinn enfiou-se naquele duelo sem grande esperança, mas saiu-lhe a lotaria: 2-0.

Quando o relógio avisava que faltavam 10' para o fim, o Derby reduziu, deixando Wembley virado do avesso. Uma bola venenosa da defesa dos futebolistas de branco deixou em apuros a defesa do Villa. Depois de um corte brilhante de Tyrone Mings (que receção de Waghorn), Jozefzoon pegou na bola e cruzou outra vez para a área; Bogle cedeu à tentação da finalização e tocou de cabeça para o lado: Jack Marriott, que já tinha avisado alguns minutos antes, recebeu e chutou com o pé direito, 2-1. Estavam vivos. O Aston Villa já vinha a deixar alguns sinais de intranquilidade. Ou receio. Quando se está por cima, com um 2-0 que pode levar uma equipa à Premier League, há muito a perder.

Matthew Ashton - AMA

Depois de as pulsações dispararem, de o Aston Villa tentar esconder e congelar a bola o mais longe possível da baliza, o Derby ainda teve as suas derradeiras oportunidades de colocar a bola na área do rival. Quem não é adepto de nenhum dos clubes, podia desfrutar à vontade, isto é futebol daquele que cai sempre bem. Ou como dizia o jornalista que fazia o live blog do "The Guardian": "This is frantic, thrilling stuff".

O príncipe William festejou a subida de divisão efusivamente com um abraço a John Carew, o avançado noruguês que jogou nos Villains quase cinco épocas.

Como chegámos aqui

O Norwich City, que contou com a ajuda preciosa e certeira do avançado Teemu Pukki (29 golos), conquistou o Championship com 94 pontos. O Sheffield United acabou na segunda posição, que ainda dá acesso direto à Premier League, com 89 pontos. O Leeds United de Marcelo Bielsa concluiu a temporada em terceiro, a 11 e 6 pontos dos lugares que garantem a promoção direta - o West Bromwich vem a seguir. Ou seja, os play-offs, a duas mãos, entre terceiro e sexto classificados decidiriam quem seguiria para o andar de cima.

Bryn Lennon

O Aston Villa enganou o West Bromwich nos penáltis. O Derby County acabou com o sonho dos bielsistas: o Leeds até ganhou a primeira mão fora de casa, por 1-0, mas os rapazes de Lampard deram a volta na segunda mão (4-2), numa bela tarde do suplente Jack Marriott, que bisou depois de entrar ao intervalo.

As vagas que ninguém queria no Championship serão ocupadas por Cardiff City, Fulham e Huddersfield Town. Para a League One caem Rotherham, Bolton Wanderers e Ipswich Town.