“Flamengo é Flamengo”, diz Jorge Jesus aos amigos. E o Flamengo vem à Europa encontrar-se com ele

Primeiro foi o Atlético Mineiro e segundo foi o Vasco da Gama. Jorge Jesus ouviu ambos e a ambos disse que não, em privado, para depois, publicamente, justificar as suas dúvidas. “Quero ganhar títulos”, afirmou ele, e nem o Mineiro nem o Vasco lhe podiam garantir isso.

Jesus sempre sonhara treinar no Brasil, é verdade, e há várias referências ao canal PFC e às horas perdidas em frente à TV brasileira na literatura desportiva portuguesa que enquadram o desejo; mas não queria treinar sem poder ganhar. O Flamengo é outra coisa. “O Flamengo é o Flamengo”, garante, agora, Jesus entre amigos, e a frase contextualiza o que está a acontecer: Abel Braga já não é treinador do popular “Mengão” e o presidente Rodolfo Landim está interessado em J.J., sendo que emissários das duas partes já se reuniram e alinhavaram números de um contrato por valores históricos para a realidade brasileira.

Agora, vem a segunda-parte do jogo: o preto no branco. Rodolfo viaja esta sexta-feira para a Europa para assistir à final da Liga dos Campeões a disputar no sábado, em Madrid, entre o Liverpool e o Tottenham. Em trânsito para a capital espanhola também se encontra Jorge Jesus e os dois têm um rendez-vous marcado para definirem o futuro de ambos. Se não acontecer em Madrid, acontecerá no domingo, em Lisboa.

Fontes próximas do treinador garantem que o futuro passa provavelmente pelo Rio de Janeiro, numa percentagem que ronda os “80 a 90 por cento”. Obviamente, tudo pode correr mal, no limite, pelo que ninguém quer dar como certo hoje o que pode ser mentira amanhã, nas sábias e proverbiais palavras de Pimenta Machado.