Jorge Jesus e o Flamengo: "Não sei se vocês sabem, mas é uma das quatro equipas mais importantes do Mundo"

Interesse do Flamengo

“Flamengo é Flamengo. É um dos maior clubes do Mundo, mas nada está certo. Tenho em cima da mesa outras propostas, que desportivamente não são iguais, mas financeiramente não há comparação possível. A minha prioridade é trabalhar em equipas que me permitam ganhar títulos e esse é o caso do Flamengo. O Flamengo até pode disputar a final do Mundial. O Flamengo não pode ser plano B, tem de ser plano A. Não sei vocês sabem, mas é uma das quatro equipas mais importantes do mundo”

Porta que se abriu

“Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo. Qual é a ideia deles? Devem ser boas, para virem à Europa falar comigo é porque devem ser boas. Vou tentar perceber o que é que as pessoas querem de mim, se não quiserem vou continuar a minha caminhada. Falta uma ou duas semanas, as épocas estão a começar e esta é uma porta que se abriu”

O futebol brasileiro e o PFC

“Como vocês sabem, se eu fizer uma seleção de jogadores brasileiro que trabalharam comigo, seguramente que são mais de 100. E os que tive a oportunidade de ajudar a entrar na seleção do Brasil, muitos também. O campeonato do Brasil é um dos mais competitivos do Mundo. Eu vejo o PFC - e lá estou eu a falar outra vez o PFC - e o futebol brasileiro é o futebol que produz mais talentos no Mundo. Na Europa é Portugal, no Mundo é o Brasil. É um futebol que sempre me apaixonou e eu acho que se eu for para o futebol brasileiro vocês vão começar a ver e a perceber a qualidade”