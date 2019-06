Liverpool fica isolado no último lugar do pódio dos reis da Europa

Ao conquistar o seu sexto troféu de rei dos clubes europeus (a segunda vitória na Liga dos Campeões soma-se às quatro vitórias na Taça dos Campeões Europeus), o Liverpool fica isolado no terceiro lugar entre os clubes que já venceram a prova máxima do futebol europeu de clubes.

A lista dos vencedores continua liderada, de forma muito destacada, pelo Real Madrid, com 13 títulos máximos (ganhou nos três anos anteriores a 2019).

Em segundo lugar mantém-se o AC Milan, de Itália, com sete triunfos.

Agora, isolado em terceiro lugar, aparece o Liverpool, que ao conseguir o sexto troféu destaca-se de Bayern de Munique e Barcelona, ambos com cinco triunfos.

Seguem-se o Ajax, com quatro vitórias, o Manchester United e o Inter de Milão, com três cada, e quatro clubes com duas vitórias, entre os quais dois emblemas portugueses, o FC Porto e o Benfica (os outros são o Nottingham Forest e a Juventus).

Há ainda dez clubes com uma vitória cada.

De referir ainda que o Tottenham, finalista derrotado na edição de este ano, engrossa o rol de equipas que já conseguiram finais da competição cimeira do futebol europeu, mas que ainda não conseguiram qualquer vitória - são 18 as equipas nessa condição, com destaque para o Atlético de Madrid, que soma três derrotas noutras tantas finais.