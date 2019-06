Um português no gramado do Flamengo: JJ é mengão

Foi assim que foi comunicada ao mundo a contratação de Jorge Jesus como novo treinador do Flamengo. Na véspera, o treinador comentara que ia ouvir o que o clube carioca tinha para lhe dizer, mas, por se darem ao trabalho da viagem, deveria ser bom.

Jesus falou num dos maiores clubes do mundo, colocando Real Madrid, Barcelona e Boca Juniors no mesmo saco.

O ex-treinador de Sporting e Benfica, três vezes campeão em Portugal, chega a meio do mês ao Rio de Janeiro e vai assinar um contrato de um ano.

O Flamengo dá-me uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial", disse ao Globo Esporte. "Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo."

E lembrou: "É verdade que o Flamengo não é campeão há 10 anos, mas é o Flamengo. É um clube que tem estrutura, qualidade, bons jogadores e podemos formar, na minha opinião, uma boa equipa. Acredito que vai contratar um ou outro jogador que considere importante".

