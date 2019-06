Santuários do futebol

Em ‘Fearless’, canção dos Pink Floyd lançada em 1971, está tudo o que é preciso saber sobre o ambiente de um estádio de futebol. Aos 20 segundos ouve-se pela primeira vez a voz apaixonada de uma bancada inteira — a Spion Kop — a cantar ‘You’ll Never Walk Alone’ (nunca caminharás sozinho). Essa voz una dos adeptos do Liverpool vai devolvendo o protagonismo a Roger Waters durante a canção, dando-lhe espaço para cantar sobre superação e sobre uma elevação “acima das linhas das árvores e das nuvens”, mas é uma voz que nunca desaparece: os sons de Anfield Road são tão omnipresentes quanto a guitarra, e guiam a canção até ao fim, ficando com a responsabilidade de a terminar.

Esse sentimento que os Pink Floyd registaram e homenagearam em 1971 foi exatamente o mesmo que se sentiu 48 anos depois, quando no mesmo santuário do futebol a equipa do Liverpool fez o impossível e eliminou o Barcelona da Liga dos Campeões com uma vitória por 4-0. Se o mesmo feito poderia ter sido alcançado noutro estádio, nunca se saberá. Mas fica a sensação de que aquilo só aconteceu porque aconteceu ali, em Anfield; quando no fim os jogadores se mobilizaram a agradecer aos adeptos da Kop, a sensação era a mesma. Se aquilo não fosse Anfield, James Milner, 33 anos de idade e 17 de carreira, não teria chorado como uma criança enquanto agradecia aos adeptos. A palavra fearless (destemido) nunca fez tanto sentido.

O adversário do Liverpool na final da Liga dos Campeões este fim de semana chegará vindo de uma casa nova, acabada de estrear, ainda com toda a história pela frente. O Tottenham Hotspur Stadium parece estar também destinado a grandes feitos. Foi inaugurado apenas a 3 de abril, e construído com a certeza de que o sucesso ainda discreto mas real da equipa de Mauricio Pochettino levará a todas as taças que têm faltado ao clube nos últimos anos. Enquanto a nova casa era erguida, os jogos foram realizados em Wembley, o estádio nacional inglês com 80 mil lugares. Estes três estádios britânicos misturam na dose certa o passado e o futuro do desporto em Inglaterra, e estão todos abertos ao público: Anfield, que está prestes a ser renovado e aumentado, apenas entre 10 e 14 de junho; a nova casa dos Spurs a partir de 15 de julho; e Wembley até ao final do ano.

Também o palco da final da Liga dos Campeões pode ser visto depois de o novo campeão europeu ser encontrado. O Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético de Madrid, foi inaugurado no ano passado e por isso visitas guiadas e não guiadas estão disponíveis durante todo o verão, por apenas 16 euros. Quem não foi uma das 67 mil pessoas a garantir a presença na final, poderá na mesma ver de perto onde tudo aconteceu. O ambiente não será o mesmo, certamente: não haverá a mesma emoção no ar, a mesma antecipação das decisões, o peso da catarse que os milhares de espectadores farão durante a final. Mas o sentimento, o simbolismo e a imponência estará intacta.

Em Portugal, a panóplia de estádios elegantes está em linha com a dos outros países europeus. A Luz, o Dragão e o Alvalade XXI foram construídos com o Euro-2004 em mente e têm as portas abertas ao público com preços que começam nos 10 euros. No entanto, devido à realização da UEFA Nations League, a casa do Futebol Clube do Porto só pode ser conhecida ao detalhe depois de 11 de junho. O Estádio Municipal de Braga, outro ‘filho’ do Europeu que Portugal organizou, é considerado internacionalmente como um marco arquitetónico e pode ser visitado por apenas 6 euros.

Um estádio que está habituado a excelentes ambientes e protagonistas é o Camp Nou, a casa do Barcelona. Inaugurado em 1957, continua a ser o maior estádio de futebol da Europa, com praticamente 100 mil lugares. Uma tour ao Estádio e ao museu do clube catalão começa nos 26 euros.

Na Alemanha está o 5º maior estádio da Europa. O Signal Iduna Park é a casa do Borussia Dortmund e consegue albergar mais de 81 mil pessoas. Cada um desses lugares é necessário, dado que o Dortmund tem a maior assistência média de todos os clubes europeus, com mais de 80 mil pessoas todas as semanas, à frente do Old Trafford, do Manchester United, e do Allianz Arena, onde joga o Bayern Munique, que tal como o Signal Iduna Park está aberto a visitas durante a semana.

ESTÁDIOS DO MUNDO

A condição mítica a que os adeptos elevaram estes locais não se deve apenas a uma questão de capacidade: o maior estádio do mundo, com capacidade para 115 mil pessoas, é também um estádio-fantasma, que por não poder ser visitado nem vivido num dia de jogo é como se não existisse; trata-se do Rungrado 1º de Maio, em Pyongyang, na Coreia do Norte, e é um exemplo flagrante de como a imponência não é medida com números, mas sim através do ambiente criado pelos protagonistas que até lá se deslocam.

Além de o seu nome ser uma homenagem política, por assinalar os cem anos da constituição uruguaia, o Centenário, em Montevideu, é o único estádio do mundo que a FIFA declarou como Monumento Histórico do Futebol Mundial. Foi inaugurado em 1930 e nesse mesmo ano foi palco do primeiro Mundial de Futebol. Cabem lá dentro mais de 76 mil pessoas e é a casa do Museu do Futebol, aberto em 1975. Pode ser visitado todos os dias úteis; a entrada custa 100 pesos uruguaios, pouco mais do que 2,5 euros. Outro estádio do continente americano que merece ser visitado é o Azteca, no México, a casa da seleção nacional do país, onde em 1970 quase 70 mil pessoas viram o Brasil sagrar-se campeão do mundo pela terceira vez. Uma visita guiada tem também um preço convidativo, à volta de 4 euros. Muito mais cara é a histórica caixa de chocolates — ‘La Bombonera’ — como é conhecido o estádio onde joga o Boca Juniors, em Buenos Aires: um bilhete para o visitar começa nos 310 dólares (277 euros) para argentinos, e 380 dólares para cidadãos estrangeiros, qualquer coisa como 340 euros.

Em África, o grande destaque vai para o Estádio FNB, em Joanesburgo, na África do Sul. É lá que joga o Kaizer Chiefs FC. Foi inaugurado em 1986 mas recentemente remodelado para o Mundial de 2010. Tem capacidade para mais de 94 mil pessoas. Conhecido como o “Calabash”, por a sua forma se assemelhar a uma cabaça, pode ser visitado pela módica quantia de 4 euros. É um caso onde o estilo original coexiste lado a lado com as alterações modernas, necessárias para albergar o Mundial em 2010. O memorial em honra de Nelson Mandela foi lá realizado em 2013.

São vários os exemplos de estádios históricos que se foram adaptando e crescendo em importância com o passar do tempo, além de todos os outros construídos já no século XXI e que, pela sua originalidade, têm tudo para se tornar símbolos do futebol. Existem também inúmeros estádios a serem construídos neste momento um pouco por todo o globo, desde o New Sardar Patel, na Índia (que terá capacidade para 110 mil pessoas), ou o Lusail Iconic, no Qatar, um dos locais onde o Campeonato do Mundo de 2022 irá ser jogado. Neste caso, estaremos certamente perante um milagre da arquitetura de ponta e da riqueza desalmada, capaz de gelar o deserto onde foi construído, mas que dificilmente se tornará um símbolo destemido daquilo que o futebol significa para os milhões de adeptos do desporto-rei espalhados pelo mundo.