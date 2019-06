"O nosso contacto foi rápido. Conversámos apenas cinco minutos, não mais do isso": o Fla-Flu sem Jesus ainda não é aquela coisa

O Flamengo, ainda sem o comando do treinador português Jorge Jesus, empatou a zero com o Fluminense, domingo, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em encontro da oitava jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O ex-técnico de Benfica e Sporting apenas vai assumir a equipa depois da Copa América, que se realiza de 14 de junho a 07 de julho, mas já está no Brasil e viu a equipa somar o segundo empate na prova e passar a contar 14 pontos, seguindo no quinto lugar.

"O nosso contacto foi rápido. Conversámos apenas cinco minutos, não mais do isso. Desejou sorte, mas não teve participação, até por iniciativa dele. Seguimos o que estava programado e ele deixou-nos muito à vontade", disse o interino Marcelo Salles, falando sobre Jorge Jesus.

De acordo com Salles, a impressão com que o treinador português ficou da exibição do Flamengo "não deve ter sido boa".

"Não fizemos um grande jogo e temos de melhorar. Ele vai, com certeza, querer que melhoremos em muitos aspetos. Os nossos adeptos cobram muito", afirmou Marcelo Salles.

Questionado sobre que conselhos daria ao novo técnico do 'Fla', Salles elogiou Jesus: "Ele tem uma carreira vitoriosa e é experiente. Não sou eu que lhe devo dar conselhos, mas o contrário. É um treinador com experiência internacional, um vencedor. Nós é que obedeceremos".

Antes de Jesus assumir o comando, o Flamengo ainda defronta o CSA, para a nona jornada, na quarta-feira.

"A nossa expectativa é fazer ajustamentos, mas não podemos em termos de treinos. Será com vídeos, conversas particulares", explicou Marcelo Salles, perspetivando o embate face ao 19.º e penúltimo classificado, com seis pontos.

O 'Brasileirão' é liderado pelo campeão Palmeiras, do ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, que no sábado recebeu e bateu o Atlético Paranaense por 1-0, graças a um penálti de Raphael Veiga, apontado aos 80 minutos.

O Palmeiras, que tem menos um jogo disputado, soma 19 pontos, contra 17 do Santos e 15 do Atlético Mineiro e do Botafogo, equipa também com menos um embate realizado. O Flamengo é quinto, com 14, em igualdade com o Bahia.