Coreia do Sul vence Equador e defronta Ucrânia na final do Mundial de sub-20

A Coreia do Sul apurou-se esta terça-feira para a final do Campeonato do Mundo de sub-20 em futebol, que decorre na Polónia, ao vencer o Equador por 1-0.

Um golo de Choi Jun, aos 39 minutos, foi o suficiente para os coreanos vencerem a partida e assim melhorarem desde já a sua melhor prestação de sempre, depois do quarto lugar em 1983, no México.

Na final, a Coreia vai defrontar a Ucrânia, que derrotou na outra meia-final a Itália, igualmente por 1-0, uma final inédita agendada para sábado.

Lusa