É oficial: Roma confirma Paulo ‘Zorro’ Fonseca por € 3 milhões/época

A AS Roma oficializou, na manhã desta terça-feira, que o treinador português irá orientar a equipa em 2019 e 2020, com mais um ano de opção. O técnico de 46 anos vai ganhar € 3 milhões por época, “prémios incluídos), segundo o Corriere dello Sport. “Estamos felizes por dar as boas vindas a Paulo Fonseca”, afirmou o presidente do clube Jim Pallota, sublinhando que “Paulo é um treinador jovem e ambicioso com experiência internacional, mentalidade vencedora e conhecido por ter uma ideia de jogo corajosa e ofensiva, que poderá entusiasmar os 'tifosi'”.

Segundo o dirigente da Roma, a primeira vez que falou com o ex-treinador do FC Porto e tricampeão nacional pelo Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca manifestou o seu entusiasmo de dirigir a equipa romana e apostar numa formação de que os adeptos se possam orgulhar.

“Estou muito feliz de ter sido escolhido para novo treinador da AS Roma e desejo agradecer a toda a direção do clube pela oportunidade que me é dada. Estou entusiasmado e motivado pelo convite e não vejo a hora de me transferir para Roma, de me encontrar com os adeptos e começar a trabalhar”, afirmou Paulo Fonseca, convicto que juntos poderão criar qualquer coisa de especial.