Jovic no Real até 2025: “Neste momento, sou o miúdo mais feliz do mundo”

O avançado sérvio Luka Jovic, ex-futebolista do Benfica, foi hoje apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid, depois de realizar exames médicos e assinar até 30 de junho de 2025.

"Estou seguro de que tomei a melhor decisão e vou dar tudo para ajudar o Real Madrid a ganhar tudo", disse Jovic, de 21 anos, que alinhou no Benfica em 2015/16 e 2016/17 e atuou nas duas últimas épocas no Eintracht Frankfurt, emprestado pelos 'encarnados'.

Jovic realizou exames médicos no Hospital Universitário Sanitas La Moraleja e, depois de aprovado, rumou ao Estádio Santiago Bernabéu, onde era aguardado pelo presidente dos 'merengues', Florentino Pérez.

No estádio do Real Madrid, Jovic assinou, depois, o contrato com os 'blancos' e pousou para as fotografias junto ao presidente, com uma camisola com o seu nome e ainda sem número.

"Era um avançado pretendido por várias grandes equipas da Europa e que agora faz parte da grande família do Real Madrid", afirmou o líder dos 'merengues'.

No final, Jovic equipou-se e deu os primeiros toques na bola no relvado do Santiago Bernabéu, perante a presença de várias centenas de adeptos do Real Madrid, que na época 2019/2020 vai ser orientado pelo francês Zinedine Zidane.